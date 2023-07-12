'Это очень сложный технический момент': Дмитрий Кулеба дал прогноз, когда Украина может получить первые F-16

Передача Украине истребителей F-16 и обучение пилотов являются технически сложным процессом. Если тренировки должны начаться в августе-сентябре, то первые такие самолеты, вероятно, появятся в украинском небе до конца первого квартала 2024 года.

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В то же время график может сдвигаться из-за большого количества нюансов. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

"Я думаю, что это просто очень сложный технический момент. Тренировки должны начаться где-то в августе, возможно, в начале сентября. Параллельно будет идти подготовка юридических решений, необходимых для передачи самолетов и самих самолетов. Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском небе, управляемые украинскими пилотами, так это будет в соответствии с графиком", – сказал он.

Однако, по словам главы МИДа, также необходима соответствующая подготовка инженеров, техников и инфраструктуры.

"Много есть нюансов, поэтому график может сдвигаться. Но сейчас и министр обороны (Алексей Резников. – Ред.) здесь работает очень активно. Мы делаем вместе все для того, чтобы максимально ускорить этот процесс", – рассказал Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 11 июля Резников заявил, что коалиция по обучению украинских пилотов F-16 уже создана, а тренировки начнутся в Британии в конце июля – начале августа. Первыми к обучению приступят 20 украинских пилотов.

– В Минобороны Украины ранее намекнули, что F-16 уже осенью смогут защищать украинское небо.

– По словам Кулебы, одна из стран обещала начать обучение украинских летчиков на F-16 еще в июне, однако этого не произошло из-за ошибки в расчетах.

– Президент Владимир Зеленский упрекнул партнеров, которые затягивают с обучением. По его словам, до сих пор не создан график тренировок и причины затягивания ему неизвестны.

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