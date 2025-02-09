Зеленский признался, что готов говорить с Путиным, но есть нюанс. Видео

Президент Владимир Зеленский допустил возможность переговоров со страной-агрессором РФ. Он заявил, что был бы готов к этому, если бы имел четкое понимание, что западные партнеры не покинут Украину.

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Такую позицию Зеленский озвучил интервью для британского вещателя ITV News. В частности, он сказал, что был бы готов к любому формату переговоров с Москвой, если бы получил ясное понимание, что США и Европа не покинут Украину.

"Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и они нас будут поддерживать и дадут нам гарантии безопасности, то я был бы готов к любому формату переговоров", – сказал глава государства.

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