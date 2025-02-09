В РФ неоднозначно прокомментировали заявление Трампа о разговоре с Путиным

В Кремле заявили, что не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть" информацию о контактах российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Там утверждают, что коммуникации между странами возникают "по разным каналам".

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Соответствующее заявление озвучил прессекретарь Путина Дмитрий Песков в воскресенье, 9 февраля. В разговоре с российскими пропагандистами он сказал, что не знает – говорили ли Путин и Трамп.

В то же время Песков подтвердил коммуникацию с Соединенными Штатами.

"По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам", – заявил спикер Кремля.

Песков добавил, что, "конечно, на фоне множественности этих коммуникаций" он лично может "чего-то не знать, быть не в курсе чего-то".

"Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", – выдал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 февраля Трамп заявил, что уже не раз разговаривал с Путиным по телефону, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине. По его словам, Путин якобы "хочет, чтобы люди перестали погибать". На вопрос о количестве разговоров Трамп ответил: "Лучше бы я не говорил".

Перед этим Трамп заявил, что может встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, а также "наверное", поговорит с Путиным. По словам американского лидера, он хочет окончания войны по главной причине – "убивают много людей".

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