'Нет места для эмоций': в Кремле ответили на вопрос об отношении Путина к Зеленскому и рассказали, готовы ли к переговорам

Пресссекретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, на вопрос считает ли глава РФ врагом президента Владимира Зеленского, ответил, что здесь "нет места для эмоций". В частности, представитель Кремля считает, что открытость к переговорам должна демонстрировать исключительно Украина.

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Об этом сообщают российские СМИ. Также Песков назвал "безумием" предоставление ядерного оружия Украине.

"Песков о том, считает ли Путин Зеленского врагом: здесь не может и не должно быть места эмоциям. Пресссекретарь президента подчеркнул, что учитывая ситуацию в зоне СВО, открытость к переговорам прежде всего должна демонстрировать Киев", – говорится в сообщении.

В то же время представитель Путина прокомментировал разговоры о ядерном оружии в Украине.

"Заявления о предоставлении ядерного оружия Украине граничат с безумием...Москва надеется, что в Европе есть политики, понимающие абсурдность и опасность обсуждений передачи ядерного оружия Киеву", – сказал Песков.

Он добавил, что Москва якобы открыта для мирных переговоров.

"Зеленский испытывает значительные проблемы с точки зрения легитимности, но Москва сохраняет открытость для переговоров", – говорится в заявлении.

Напомним, 23 января стало известно, что Песков заявил о "готовности" России к диалогу с Соединенными Штатами, который "имел место" во время первого срока Трампа. Однако в то же время россиянам пока мало сигналов от Трампа. Спикер Кремля также упрекнул Вашингтон за его санкции против Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп призвал Россию как можно скорее завершить войну против Украины и заключить мирное соглашение. В противном случае он пригрозил ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Соединенные Штаты. В то же время республиканец заявил, что "любит русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с Путиным".

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