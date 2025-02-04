'Мы хотим мира, как никто в мире': Зеленский сказал, к чему готова Украина ради завершения войны. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к окончанию горячего этапа войны, ведь мы хотим мира так, как этого не хочет никто в мире. В то же время наше государство будет защищать свои интересы, подчеркнул он.

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Об этом Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое было опубликовано 4 февраля. Он отметил, что Украина готова стать на дипломатический путь разрешения конфликта, а в переговорах, по его словам, кроме Киева должны участвовать США, Европа и Россия.

"Мы будем говорить с Путиным. Не идите на слишком много компромиссов, даже разговор с Путиным – это уже компромисс, потому что это разговор с бандитом. И я считаю, что это компромисс всего цивилизованного мира – говорить с этим человеком", – сказал гарант.

Все наши партнеры должны быть сильными, укреплять Украину и не жертвовать нами и нашими интересами.

"Мы не будем жертвовать своими интересами. Но если партнеры будут с нами, потому что никто не знает, как этот разговор начнется и чем закончится, никто не знает. Но мы верим, что президент Трамп хочет добиться успеха в этой ситуации, а успех – это победа здравого смысла", – заявил Зеленский.

Это, в частности, конец горячего этапа войны, сильные гарантии безопасности для Украины, чтобы Путин не вернулся с войной снова.

"Мы должны максимально справедливо стабилизировать ситуацию без рисков и для Украины, и для Европы, и для мира", – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский высказал свою позицию относительно гарантий безопасности для Украины, если вступление в НАТО станет невозможным. По его словам, если Соединенные Штаты не готовы поддержать Украину в ее стремлении стать членом Альянса, то необходимо обеспечить страну альтернативными средствами защиты, в том числе ядерным оружием.

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