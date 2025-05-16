Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Мероприятие состоится 16 мая в столице страны – Тиране.

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Об этом пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил в комментарии OBOZ.UA. Участие в саммите также примет президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган.

"Да, президент уже в Албании для участия в саммите ЕПС", – отметил он.

Оба лидера присоединятся к встрече утром, согласно ранее согласованному плану. На ней будет более 40 мировых лидеров.

"Мы проговорили с президентом Турции. Завтра утром мы с ним присоединимся к саммиту Европейского политического сообщества в Албании в городе Тирана. В принципе эта встреча была организована заранее. Там будет более 40 лидеров. Это наши короткие планы на ближайшее время", – отметил Зеленский на пресс-конференции в Анкаре 15 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 мая в Стамбуле соберутся делегации Турции, США, России и Украины. В частности, будут присутствовать министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым и российская делегация во главе с Владимиром Мединским.

Также президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал российскую сторону за подход к переговорам и назначение в состав делегации представителей довольно слабого уровня. Он назвал неуважением со стороны России отсутствие кремлевского диктатора Владимира Путина на переговорах в Турции 15 мая.

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