Зеленский прибыл с визитом во Францию: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский днем 6 июня прилетел во Францию для переговоров, а также участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Самолет приземлился в международном аэропорту Кан-Карпике.

О визите украинского главы сообщило издание Le Figaro. На церемонии ожидаются президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, а также около двадцати глав государств и правительств. В общей сложности на памятные мероприятия, которые продлятся со среды по пятницу, приглашены более 4000 человек.

Напомним: высадка на пляжах Нормандии в "День Д", 6 июня 1944 года, стала первым шагом союзных войск к освобождению Западной Европы от нацистской немецкой оккупации.

Ранее Эммануэль Макрон заявлял, что во время визита Зеленского во Францию они проведут переговоры, в том числе обсудят дальнейшую поддержку Украины. Предварительно, глава Украины также проведет встречу с Байденом.

Как сообщал OBOZ.UA, днем ранее, 5 июня, Владимир Зеленский прибыл в Катар и встретился с его высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

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