Зеленский прибыл в Катар: запланированы переговоры с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Катар. Там он проведет переговоры с его высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram. Он также назвал шейха своим другом.

По словам президента, Катар помогает Украине возвращать похищенных Россией детей. Это будет одной из основных тем в ходе переговоров.

"Мы будем говорить о продолжении этой работы как в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей, так и в рамках Саммита мира, где это среди пунктов повестки дня", – отметил президент.

Он также добавил, что Катар активно участвовал в подготовке Саммита мира и должен стать на нем одним из голосов Ближнего Востока за возвращение людей домой.

Также на встрече речь пойдет о двусторонних экономических и вопросах безопасности, в частности о глобальной продовольственной, ядерной и энергетической безопасности.

"Также обсудим с его высоким эмиром Катару ряд двусторонних экономических и безопасных вопросов", – подытожил цель своей очередной поездки президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский сообщил, что намерение принять участие в Саммите мира в Швейцарии подтвердили делегации из более чем 100 стран мира. Однако Россия прилагает максимальные усилия для дипломатического срыва мероприятия.

– Саудовская Аравия не планирует участвовать в организованном Украиной Глобальном саммите мира. Журналисты отмечают, что причиной этого является Россия.

– Организация Объединенных Наций будет представлена на Саммите мира по завершению войны в Украине, который состоится в июне в Швейцарии. Пока неизвестно, кто из представителей структуры поедет на запад.

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