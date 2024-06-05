Зеленский прибыл в Катар: запланированы переговоры с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Катар. Там он проведет переговоры с его высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram. Он также назвал шейха своим другом.
По словам президента, Катар помогает Украине возвращать похищенных Россией детей. Это будет одной из основных тем в ходе переговоров.
"Мы будем говорить о продолжении этой работы как в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей, так и в рамках Саммита мира, где это среди пунктов повестки дня", – отметил президент.
Он также добавил, что Катар активно участвовал в подготовке Саммита мира и должен стать на нем одним из голосов Ближнего Востока за возвращение людей домой.
Также на встрече речь пойдет о двусторонних экономических и вопросах безопасности, в частности о глобальной продовольственной, ядерной и энергетической безопасности.
"Также обсудим с его высоким эмиром Катару ряд двусторонних экономических и безопасных вопросов", – подытожил цель своей очередной поездки президент.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Зеленский сообщил, что намерение принять участие в Саммите мира в Швейцарии подтвердили делегации из более чем 100 стран мира. Однако Россия прилагает максимальные усилия для дипломатического срыва мероприятия.
– Саудовская Аравия не планирует участвовать в организованном Украиной Глобальном саммите мира. Журналисты отмечают, что причиной этого является Россия.
– Организация Объединенных Наций будет представлена на Саммите мира по завершению войны в Украине, который состоится в июне в Швейцарии. Пока неизвестно, кто из представителей структуры поедет на запад.
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