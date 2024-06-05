Зеленский дважды в течение недели встретится с Байденом: СМИ раскрыли подробности

В ближайшую неделю президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут две встречи, на которых обсудят борьбу Киева против российского вторжения. Одна состоится во французской Нормандии, другая – на полях саммита G7 в Италии.

Об этом сообщило издание Barron's со ссылкой на Белый дом. Там отметили, что двойная демонстрация поддержки происходит после того, как Байден столкнулся с критикой из-за того, что пропустит предстоящий украинский мирный саммит в Швейцарии.

Как заявил журналистам советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, находясь на этой неделе во Франции на праздновании 80-й годовщины высадки в Нормандии во время Второй мировой войны, Байден "будет иметь возможность встретиться с президентом Зеленским".

"Они встретятся, чтобы обсудить положение дел в Украине и пути продолжения и углубления нашей поддержки Украины", – сказал Салливан.

Также он добавил, что Байден планирует снова встретиться с Зеленским на встрече ведущих экономик "Группы семи" в Баре, Италия, 13-15 июня, посвященной использованию замороженных российских средств для поддержки военных усилий Украины.

"Таким образом, в течение чуть более недели президент будет иметь две существенные встречи с президентом Зеленским", – сказал Салливан.

В то же время на украинском Саммите мира в Швейцарии, который состоится 15-16 июня, Байдена не будет. Вашингтон на мероприятии будут представлять вице-президент Камала Гаррис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее президент Зеленский заявлял, что хотел бы видеть Байдена на Саммите мира, ведь это продемонстрирует поддержку США на самом высоком уровне, что повлияет на лидеров других стран. Если же Байден проигнорирует саммит в Швейцарии, российский диктатор Владимир Путин будет "аплодировать стоя".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский сообщил, что намерение принять участие в Саммите мира в Швейцарии подтвердили делегации из более чем 100 стран мира. Однако Россия прилагает максимальные усилия для дипломатического срыва мероприятия.

– Саудовская Аравия не планирует участвовать в организованном Украиной Глобальном саммите мира. Журналисты отмечают, что причиной этого является Россия.

– Организация Объединенных Наций будет представлена на Саммите мира по завершению войны в Украине, который состоится в июне в Швейцарии. Пока неизвестно, кто из представителей структуры поедет на запад.

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