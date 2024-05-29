Зеленский посетит Францию по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии: на мероприятия приглашали россиян

Президент Франции Эммануэль Макронзаявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский примет участие в праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии, которое состоится 6 июня. По словам Макрона, он намерен "очень конкретно поговорить, чтобы объявить" о планах относительно помощи Украине. При этом не мероприятие приглашены и дипломаты от РФ, что вызвало возмущение в ряде стран.

Как сообщают французские СМИ, церемония пройдет в Сен-Лоран-сюр-Мер в регионе Нормандия, на пляже Омаха – бывшем плацдарме одного из пяти секторов вторжения союзников на побережье оккупированной гитлеровцами территории Франции. Встреча станет в том числе площадкой для международных переговоров.

"У меня будет возможность, когда президент Зеленский отправится во Францию ​​по случаю Дня высадки союзников в Нормандии на следующей неделе, принять его и в это время очень точно выразиться, чтобы объявить, что мы собираемся делать больше в поддержку Украины", – заявил Макрон во время пресс-конференции в Германии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

На празднование, как ожидается, прибудут многие главы государств. Россия также получила приглашение, "чтобы почтить значение самоотверженности и жертв советских народов во время Второй мировой войны". С другой стороны, диктатор Владимир Путин не приглашен, "учитывая российское наступление на Украине", пишет France Bleu.

Решение Макрона пригласить российских дипломатов вызвало негодование среди некоторых западных лидеров, сообщает Politico. В то же время издание подчеркивает, что годовщина высадки войск в Нормандии преследует цель почтить коллективную жертву союзников во время Второй мировой войны ради сохранения демократии.

"Один из самых отвратительных пропагандистских нарративов Кремля умаляет значение Дня "Д" и жертв, принесенных на пляжах Нормандии американскими, британскими, французскими и солдатами других стран-союзниц", – сказал Politico конгрессмен-республиканец и глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол.

По его словам, "вызывает разочарование то, что Франция пригласила Россию отметить событие, которое сами россияне откровенно считают бессмысленным".

"Не говоря уже о том, что это приглашение вообще было отправлено, поскольку Россия открыто угрожает новой мировой войной", – добавил политик.

Свой протест выразила и украинская громада Франции, призвав Париж отменить приглашение россиян на мероприятие. Всемирный конгресс украинцев и Объединение украинцев Франции направили соответствующее письмо на имя Макрона.

Как сообщается на сайте Всемирного конгресса украинцев, "с тревогой и возмущением украинцы Франции узнали о приглашении России".

"Десантная операция 6 июня 1944 года стала решающим событием в борьбе с фашизмом и тиранией и символизировала надежду и свободу для миллионов угнетенных людей по всей Европе, а также обязательства союзников пожертвовать своими жизнями ради лучшего мира", – говорится в письме.

Напомним, морская десантная операция состоялась 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами союзников – США, Великобритании, Канады и других – против нацистской Германии.

6 июня участие в торжествах примут, в частности, президент США Джо Байден, король Великобритании Чарльз III и канцлер Германии Олаф Шольц.

Устраивает торжества к так называемому Дню "Д" инициатива Mission Liberation, которую возглавляет бывший посол Франции в США Филипп Этьен. В апреле организаторы объявили, что будут приглашены и представители РФ, но не Путин.

Москва не впервые примет участие в годовщине высадки войск в Нормандии. Путин был на торжествах, в том числе и через несколько месяцев после того, как РФ оккупировала украинский Крым в 2014 году.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что приглашение РФ в Нормандию является "легализацией" агрессора, которая поощряет его к новым убийствам и геноциду.

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