Зеленский прибыл на саммит ЕС на Кипре

В четверг, 23 апреля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на неформальный саммит Европейского Союза на Кипре. На встрече будет обсуждаться предоставление кредита Украине, который долгое время блокировал экс-глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. Участие украинского президента подтвердил глава Европейского Совета Антониу Кошта.

Глава государства проведет встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, а также проведет трехстороннюю встречу с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Напомним, накануне саммита Владимир Зеленский заявил, что благодаря разблокированным деньгам от ЕС, Украина способна удвоить производство дронов-перехватчиков, но пока ограничена в финансировании. Кредит на 90 миллиардов евро должен стать критически важным ресурсом для наращивания оборонного производства.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 апреля Украина возобновила транзит российской нефти в ЕС по нефтепроводу "Дружба". Ее заливают в Беларуси и уже направляют в Словакию и Венгрию. Обе страны первую партию нефти планируют получить на следующий день, 23 апреля.

