Тарас Тополя удивил заявлением о своей личной жизни после развода и почему женщины не захотят строить с ним отношения

Украинский певец Тарас Тополя откровенно заговорил о своей личной жизни после разрыва 12-летнего брака с бывшей женой Еленой Тополей. Как заявил лидер группы "АНТИТЕЛА", пока он не готов строить серьезные отношения, более того, чувствует, что его потенциал быть хорошим партнером "сломан".

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Соответствующее признание знаменитость сделал в интервью Маричке Падалко. В частности, артист не стал скрывать: считает, что далеко не каждая женщина будет готова строить с ним долговременную историю из-за личных жизненных приоритетов.

"Этот кластер сломан. Как мужчина и потенциальный партнер для кого-то в долговременных отношениях, он пока вышел из строя. А там посмотрим", – высказался звезда.

Как убежден Тарас Тополя, любовь – это постоянная работа над собой и совершенствованием взаимоотношений с партнером, что требует затраты большого количества энергии. Сейчас он к этому это готов, поэтому и не ищет серьезных отношений.

Кроме того, по словам знаменитости, для него в приоритете всегда будут оставаться дети – Роман, Марко, Мария – и развитие "АНТИТЕЛ", тогда как личную жизнь он отодвигает на задний план. Тарас Тополя четко осознает, что такая его позиция не будет удовлетворять многих женщин.

"Я отец троих детей, на мне огромная ответственность. Это то, чего от меня не отнять. Я огромное внимание буду уделять своим детям. И это, на уровне с делом моей жизни, будет всегда в приоритете. Я не готов этот приоритет уменьшать. А готов ли кто-то когда-то потенциально принять, что это мой приоритет и еще "АНТИТЕЛА", и с таким персонажем что-то серьезно дальше строить? Я не знаю", – отметил певец.

Тарас Тополя поделился, что после развода немало женщин пытаются привлечь его внимание как в социальных сетях, так и во время личного общения. Однако, как подчеркнул артист, он всегда дает понять, что не готов открыть сердце.

Развод лидера "АНТИТЕЛ"

В конце 2025 года Тарас и Елена Тополи шокировали фанатов неожиданной новостью – решили развестись после 12 лет брака. Артисты не вдавались в подробности разрыва, только отмечали, что этот шаг был полностью взвешенным и принятым обеими сторонами. Тогда же они говорили, что возьмут на себя одинаковую ответственность за воспитание детей.

Позже Елена Тополя откровенно признавалась, что развод напрямую повлиял на ее отношение к любви. Звезда больше не верит, что можно пронести одну романтическую историю через всю жизнь.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алена Тополя призналась, поддерживает ли контакт с бывшим и как они распределили обязанности по воспитанию детей.

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