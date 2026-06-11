Трамп неожиданно отменил анонсированный 'очень сильный' удар по Ирану: на что он надеется

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 11 июня неожиданно сообщил об отмене запланированных на сегодняшний вечер "очень мощных" ударов по Ирану. По его словам, такое решение он принял из-за того, что переговорный процесс был "вынесен на самый высокий уровень" в Иране и одобрен.

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Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social. В интервью New York Post американский президент уточнил, что "соглашение практически полностью подписано".

Что заявил Трамп

"Исходя из того факта, что переговоры с Исламской Республикой Иран были вынесены на самый высокий уровень иранского руководства и одобрены, я, как президент Соединенных Штатов Америки, отменил запланированные удары и бомбардировки против Ирана на сегодняшний вечер", – сказал он.

По словам Трампа, "обсуждения и окончательные пункты были, как концептуально, так и в деталях, одобрены всеми вовлеченными сторонами, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие".

"Морская блокада будет оставаться в силе до завершения этого соглашения, а время и место подписания будут объявлены в ближайшее время",– добавил американский президент.

В телефонном интервью NYP американский лидер очень лаконично (по определению издания) сообщил, что "соглашение практически полностью подписано".

В то же время в Израиле утверждают, что, по крайней мере пока, ничего не знают о существовании какого-либо соглашения. Причем, согласно сообщениям неназванных израильских чиновников, в Иране также не знают, о каком соглашении говорит американский президент.

Что предшествовало

На днях Иран и Израиль обменялись серией ударов после того, как израильские силы нанесли удар по группировке иранского прокси "Хезболла" в Ливане.

Чтобы не допустить эскалации конфликта, США призвали Израиль ограничить свои ответные удары по Ирану, поскольку Вашингтон заинтересован в подписании мирного соглашения.

Однако, несмотря на оптимистичные заявления о том, что компромисс будет достигнут буквально со дня на день, очевидно, что стороны не готовы идти на уступки и проверяют друг друга на прочность. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

Угрозы США

Ранее Дональд Трамп заявил, что американские военные в ближайшую ночь нанесут по Ирану "очень сильный удар".После этого Вашингтон якобы планирует установить контроль над ключевыми объектами нефтяной отрасли страны и ее энергетическими рынками.

Среди прочего, американский президент пообещал, что США"захватят остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры и возьмут под полный контроль их рынки нефти и газа, подобно тому, как мы это сделали с Венесуэлой". Остров Харк является одним из главных экспортных нефтяных терминалов Ирана и играет ключевую роль в поставках иранской нефти на мировые рынки.

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