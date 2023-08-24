'Этот праздник сильных людей': Зеленский обратился к украинцам в День Независимости и отметил подвиг воинов ВСУ. Видео

Президент Владимир Зеленский 24 августа поздравил Украину и украинцев с 32-летием провозглашения Независимости. Уже второй год подряд страна отмечает праздник в условиях полномасштабной войны – кто-то в окопах, самолетах или танках, а кто-то вынужден на чужбине.

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Несмотря на это, украинский лидер в очередной раз подчеркнул, что верит в победу над агрессором и то, что в скором времени украинцы смогут вернуть мир в Европе. Видеообращение опубликовала его пресс-служба в соцсетях (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Гарант записал обращение по случаю праздника в центре Киева – на фоне мурала украинскому Герою Александру Мациевскому, которого враг расстрелял после слов "Слава Украине!".

"Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей независимости – независимости Украины. Это ценность для каждого из нас, и за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый, потому что эта борьба – за то, что важно каждому. Это – независимая Украина. В великой войне нет маленьких дел. Нет ненужных. Нет неважных. Это касается и людей, и действий, и слов. Потому что мы все сделали так, что когда один говорит "Слава Украине!", весь мир отвечает: "Героям слава!" – отметил Зеленский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне, 23 августа, президент поздравил граждан с Днем государственного флага и отметил подвиг украинских воинов. Зеленский подчеркнул, что сине-желтый флаг – это наш оберег.

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