"Это наш оберег": Зеленский поздравил украинцев с Днем флага и отметил подвиг украинских воинов. Видео

Утром 23 августа, в День государственного флага Украины, президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия сине-желтого флага в Киеве. Символично, что на нем оставили свои подписи наши защитники из разных уголков страны.

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Глава государства поздравил сограждан, назвав флаг святыней украинского народа. "Это наш символ, это наш оберег... Это наша гордость", – сказал Зеленский. Трансляция события велась на YouTube-канале Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также лидер страны назвал флаг памятью о всех людях, которые отдали жизнь за Украину. Их почтили минутой молчания.

"Сегодня особенный день. Сегодня в сердце Украины мы поднимаем особый флаг. На нем – особые слова и подписи, оставленные особыми людьми. Это наши воины, наши защитники и защитницы, наши герои, которые бьются за свободу для украинцев, за независимость, за Украину, наши цвета и этот флаг", – заявил гарант.

Он рассказал, что этот флаг был на позициях от Чернигова до Одессы, по всей линии защиты страны, в разных боевых бригадах и подразделениях, в госпиталях, в руках волонтеров. Планируется, что в будущем подписи на флаге будут пополняться.

Каждый желающий сможет увидеть его в Национальном музее войны за независимость Украины. "И придет время, когда этот особый флаг сможет увидеть вся наша свободная и мирная Украина. Вся", – сказал Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, праздник Дня украинского флага начали праздновать на государственном уровне в 2004 году. В 2009-м основали ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Об истории этого важного для каждого украинца праздника можно почитать по ссылке.

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