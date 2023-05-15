Зеленский после визита в Париж едет в Лондон: запланированы переговоры с Сунаком

Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая отправился с официальным визитом в Великобританию. В Лондоне он проведет ряд встреч, в частности встретится с премьер-министром Британии Риши Сунаком.

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Ключевой темой переговоров станет военная помощь украинской армии и усиление войска "на земле и в небе". Об этом сообщил сам Зеленский.

"Сегодня - Лондон. Великобритания - лидер, когда речь идет о расширении наших способностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится. Встречусь с моим другом Риши. Проведем предметные переговоры тет-а-тет и делегациями", – отметил глава государства. .

Напомним, в последние дни Зеленский посетил ряд европейских государств и провел там важные встречи.

Так, в субботу, 13 мая он прибыл в столицу Италии – город Рим. Там глава государства получил аудиенцию у Папы Франциска после встреч с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Джорджем Мелони. "Договорились об оружии и ПВО", – подвел итоги поездки в Рим и общения с Маттареллой и Мелони Зеленский.

Утром в воскресенье, 14 мая, он прибыл в Берлин, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцом.

Зеленский призвал канцлера Германии поддержать усилия нескольких союзников Киева по доставке истребителей для отражения российского вторжения и заверил, что у Украины "не нападает на российскую территорию", ведь у украинской армии нет ни времени, ни сил, ни оружия, ни, главное, желания для такого нападения. Все, что интересует Украину – это освобождение своих территорий.

Уже к вечеру в этот же день Зеленский прибыл во Францию и встретился с президентом Эммануэлем Макроном в Париже.

В ходе встречи лидеры двух государств обсудили ключевые потребности Украины и шаги на пути в НАТО. В частности, речь шла о защите неба над Украиной и оружии для ВСУ.