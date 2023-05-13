'Договорились об оружии и ПВО': Зеленский рассказал об итогах визита в Италию. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей поездке в Италию, где он встретился с президентом и председателем Совета министров страны. В ходе переговоров сторонам удалось договориться о поставках оружия и ПВО.

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Об этом Зеленский сказал в понедельник, 8 мая, в своем вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что во время пребывания в Риме услышал, что Италия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы мы смогли выстоять и защитить своих людей и территории.

"Согласуем с Джорджей, премьер-министром, наши новые совместные оборонные шаги. Есть хорошие вещи, которые сделаем вместе для защиты неба. Есть хорошие вещи, которые сделаем вместе для защиты на земле. Договорились об оружии и ПВО. Как Джорджа правильно сказала, когда мы в Украине защищаем свободу и нашу жизнь от российских бомб и ракет, от террора, мы отдаляем войну от остальной Европы", – проинформировал гарант.

Он поблагодарил Рим, всю Италию и тех итальянских политиков, которые честно отвечают на угрозу всему европейскому образу жизни, которая исходит от РФ. Президент подчеркнул, что Италия совершенно четко поддержала все пункты украинской формулы мира.

"Есть сегодня и Совместная декларация с Италией. Все важные вещи: Евросоюз – Италия поддержала начало переговоров в 23-м году, правильные и своевременные сигналы насчет НАТО", – добавил он.

Рассказал Зеленский и о встрече с Папой Римским Франциском. По его словам, это был разговор, который может повлиять на историю и помочь остановить агрессию РФ.

"Я рассказал о преступлениях, которые совершили российские оккупанты против наших людей, о депортации украинских детей. Неизвестно даже точное количество, скольких детей Россия украла из Украины и прячет от родных, от Украины где-то там на чужбине. Попросил Его Святейшество помочь вернуть наших детей домой, в Украину", – сказал президент.

Обсудили глава государства и понтифик и другие пункты украинской формулы мира, кроме возвращения всех депортированных и плененных Россией людей. Зеленский надеется, что Папа сможет приблизить реализацию этой формулы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 мая в Ватикане состоялась первая личная встреча Зеленского и Папы Римского с начала войны. Глава государства обсудил с Папой "формулу мира" и призвал Ватикан осудить преступления РФ в Украине.

– Перед этим в Риме Зеленский встретился с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой во время официального визита в Италию. На встрече лидеры двух государств обсудили украинскую формулу мира.

– Также Зеленский встретился с главой итальянского правительства Джорджей Мелони. После переговоров с главой украинского государства премьер Италии заявила о непоколебимой поддержке Украины.

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