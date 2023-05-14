Зеленский посетит Францию: СМИ узнали детали визита

Из Берлина, где 14 мая президент Украины Владимир Зеленский пребывал с официальным визитом, глава государства посетит Францию, где его уже сегодня встретят премьер-министр Элизабет Борн и министр иностранных дел Катрин Колонна. Уже в понедельник Зеленский встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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Встреча состоится в Версальском дворце. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Le Figaro.

По данным издания из Германии Зеленский отправится во Францию.

"Президента Украины Владимира Зеленского ожидают на территории Франции в это воскресенье. Он должен приземлиться ранним вечером на авиабазе Велизи Виллакубле. Его встретят премьер-министр Элизабет Борн и министр иностранных дел Катрин Колонна. По нашим данным, украинский президент остановится в отеле "Инерконтиненталь" и вылетит в понедельник в 7:30 утра из Орли", – пишет издание.

По данным журналистов, главной целью поездки, которая не была анонсирована, станут переговоры Зеленского с его французским коллегой, президентом Макроном.

"Его должен принять президент республики Эммануэль Макрон в понедельник утром в Версальском дворце, сообщили нам из близких источников. Однако он не будет участвовать в саммите "Choose France", в котором участвует президент республики. Служба охраны обеспечит его безопасность", – отмечено в сообщении.

В Le Figaro напомнили, что Париж станет третьей столицей, которую посетит Зеленский в рамках заграничной поездки .Журналисты также напомнили, что зарубежные визиты Зеленского проходят во время подготовки Украины к контрнаступлению. И хотя оно еще не началось, украинским войскам удалось отбросить российских оккупантов на Бахмутском направлении на несколько километров.

Напомним, в субботу, 13 мая, Владимир Зеленский посетил Рим, где получил аудиенцию у Папы Франциска после встреч с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. "Договорились об оружии и ПВО", – подвел итоги поездки в Рим Зеленский.

Утром воскресенья он прибыл в Берлин, где встретился федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Зеленский призвал канцлера Германии поддержать усилия нескольких союзников Киева по доставке истребителей для отражения российского вторжения и заверил, что Украина "не нападает на российскую территорию", ведь у украинской армии нет ни времени, ни сил, ни оружия, ни, главное, желания для такого нападения. Все, что интересует Украину – это освобождение своих территорий.