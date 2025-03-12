Зеленский ответил, планируется ли новый визит к Трампу и рассказал о переговорах в Саудовской Аравии. Видео

Президент Владимир Зеленский рассказал, планируется ли его новый визит к президенту США Дональду Трампу. По словам главы государства, пока он не получал приглашение из Вашингтона.

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В то же время украинский президент подчеркнул, что россияне делают все, чтобы поссорить Украину и Соединенные Штаты. Об этом Зеленский заявил в ходе выступления по итогам переговоров между американской и украинской делегациями в Саудовской Аравии.

Зеленский отметил, что каждая встреча с американским президентом должна заканчиваться положительно. Для этого, объяснил президент Украины, необходимо тщательно готовиться.

"Я не слышал касательно приглашения. Думаю, любая наша встреча с президентом Америки должна заканчиваться положительным результатам для обеих сторон. Именно так мы должны подходить к любым нашим встречам. Сегодня реакция наших обществ она жизненная, и я бы очень хотел, чтобы у нас был положительный результат для людей", – сказал Зеленский.

Комментируя переговоры Украины и Соединенных Штатов в Джидде, Зеленский сказал, что это была первая конструктивная беседа между командами. Глава государства отметил, что встреча была детальной и на ней были услышаны все позиции.

Зеленский заявил, что речь на встрече в Саудовской Аравии шла, в частности, о гарантиях безопасности для Украины.

"Я получил максимальные детали по телефону от моей команды. Но все же о гарантиях безопасности мы будем говорить подробнее, если будет тишина на 30 дней. Эти 30 дней выделяются именно для того, что положить на бумагу. У нас есть свои предложения, но положить на бумагу согласованные шаги с нашими союзниками и форматы тех или иных гарантий безопасности, которые будут у Украины после окончания этой войны", – сказал президент Украины.

Напомним, во вторник, 11 марта, в Джидде состоялась встреча представителей Украины и США на высоком уровне. Делегации обсуждали возможное соглашение по прекращению войны с Россией, развитие двусторонних отношений и не только все это. По словам украинского президента, на переговорах "Украина была услышана".

Ранее в МИД Украины заявили, что во время переговоров в Джидде с представителями США украинская делегация продемонстрировала искусство дипломатии, стратегическое мышление и грамотный баланс гибкости и жесткости. В МИД подчеркнули, что президент Владимир Зеленский в дистанционном режиме направлял действия украинской делегации.

Как сообщал OBOZ.UA, в России отреагировали на переговоры США и Украины, по результатам которых прозвучали предложения о полном прекращении огня. Оккупанты выдали, что любые договоренности "будут на условиях Москвы, а не Вашингтона".

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