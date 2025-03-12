'На условиях Москвы, а не Вашингтона': в России сделали новое заявление о договоренностях по Украине

В России отреагировали на переговоры США и Украины, по результатам которых прозвучали предложения о полном прекращении огня. Оккупанты выдали, что любые договоренности "будут на условиях Москвы, а не Вашингтона".

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Также россияне заявили, что "реальные соглашения пишутся на фронте". Об этом заявил вице-спикер Совета федерации РФ Константин Косачев.

По его словам, результаты американо-украинских переговоров в Джидде свидетельствуют о том, что Украина якобы "выполняет требование" Соединенных Штатов, а не соглашается на прекращение огня. Косачев выдал, что условия на переговорах на самом деле американские, а не украинские.

"Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому. Любые договоренности на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне", – заявил Косачев.

В то же время он выдал, что "сторонние комментарии не должны мешать" российско-американским. Оккупант заявил, что лишь в таком случае возможен прогресс в дипломатическом процессе.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 11 марта, в Джидде состоялась встреча представителей Украины и США на высоком уровне. Делегации обсуждали возможное соглашение по прекращению войны с Россией, развитие двусторонних отношений и не только все это.

По словам украинского президента, на переговорах "Украина была услышана".

В частности, на предложение Украины первых трех шагов к началу переговоров – перемирие в море, запрет воздушных ударов и начало масштабного обмена пленными – США предложили более широкий шаг. А именно – ввести полное прекращение огня на всей линии боевых действий.

По словам высшего военно-политического руководства Украины, наша страна готова принять указанное предложение о введении 30-дневного перемирия – в случае согласия России.

О том, что теперь мир ждет шаг страны-агрессора, заявил также премьер Британии Кир Стармер. Однако он добавил, что ранее запланированный саммит так называемой "коалиции желающих" все равно состоится – уже на этой неделе.

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