'Украина изменила ход игры': в МИД рассказали, как проходили переговоры Украины и США в Джидде

Во время переговоров в Джидде с представителями США украинская делегация продемонстрировала искусство дипломатии, стратегическое мышление и грамотный баланс гибкости и жесткости. В МИД подчеркнули, что президент Владимир Зеленский в дистанционном режиме направлял действия украинской делегации.

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Однако все подробности можно будет раскрыть только спустя многие годы. Об этом в Facebook сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

По его словам, переговоры между Украиной и США продолжались более восьми часов, при чем почти непрерывно, если не учитывать обед, во время которого в целом тоже шла работа. Также представитель МИД отметил, что важным нюансом был эмоциональный и информационный фон встречи, который определял границы пространства для компромиссов и влиял на переговорные позиции.

"В детали совместного заявления и решений, которых удалось достичь, вдаваться не буду. Вы все видели и читали в заявлениях и комментариях. Скажу только, что нет лучшей награды за такой безумный день, чем уже сидя в самолете узнать короткое сухое подтверждение от наших дипломатов в Польше о том, что все процессы в Жешуве только что были возобновлены. Ну а также смотреть на то, как в российском инфопространстве "пожарки ездят и люди суетятся". Потому что увидели, что Украина только полностью перехватила стратегическую дипломатическую инициативу и изменила ход игры", – заявил спикер МИД Украины.

Напомним, во вторник, 11 марта, в Джидде состоялась встреча представителей Украины и США на высоком уровне. Делегации обсуждали возможное соглашение по прекращению войны с Россией, развитие двусторонних отношений и не только все это. По словам украинского президента, на переговорах "Украина была услышана".

Как сообщал OBOZ.UA, в России отреагировали на переговоры США и Украины, по результатам которых прозвучали предложения о полном прекращении огня. Оккупанты выдали, что любые договоренности "будут на условиях Москвы, а не Вашингтона".

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