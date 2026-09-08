Зеленский рассказал о встрече с генеральным прокурором, подавшим заявление об увольнении, и о других кадровых решениях

Президент Владимир Зеленский провел ряд встреч, посвященных кадровым вопросам, в частности с руководителями НАБУ, САП и генеральным прокурором Украины Русланом Кравченко. По его словам, последний подал заявление об увольнении, после чего соответствующее представление должно быть направлено в Верховную Раду.

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Об этом украинский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов. Отдельно он добавил, что определяется с кандидатурой нового посла Украины в США и ожидает дополнительной информации о претендентах.

Зеленский провел ряд встреч по кадровым решениям

Зеленский отметил, что, несмотря на насыщенный рабочий график, один день он посвятил кадровым вопросам. В рамках этой работы он провел встречи с главой Службы безопасности Украины Александром Покладом, руководителем Главного управления разведки Олегом Иващенко и руководителем Офиса президента Кириллом Будановым.

По словам главы государства, детали этих встреч и причины их проведения должны быть понятны.

"Далее я встречался с руководителями НАБУ, САП, с генеральным прокурором Украины. Также, я уверен, вы понимаете, о чем шла речь. У меня была достаточно длительная встреча с генеральным прокурором, он написал соответствующее заявление, ипредставление будет направлено в Верховную Раду Украины", – подчеркнул он.

Вопрос о Федорове и новом посло в США

Отдельно Зеленский прокомментировал ситуацию с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. Президент отметил, что давно с ним не общался и не располагает актуальной информацией о его местонахождении.

Что касается кандидатуры нового посла Украины в США, Зеленский подчеркнул важность этого назначения для Киева. По его словам, Украина приближается к разблокированию переговорного процесса, поэтому дипломатическое представительство в Вашингтоне имеет особое значение, в частности с учетом потребности в американских системах Patriot и другой поддержке.

"Здесь очень важно не ошибиться, и поэтому есть кандидатуры – пока не буду говорить, кто эти кандидаты, но мне прежде всего нужно получить подробную справку. И не только от Службы безопасности Украины, но и от НАБУ. Жду эту дополнительную информацию, ну и будем принимать решение", – подытожил он.

Напомним, вечером 7 сентября стало известно, что генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке. Причиной своего ухода он назвал "политическое решение" и подчеркнул, что его позиция относительно обвинений остается неизменной.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Кравченко заявлял, что не имеет отношения к возможному "крышеванию" незаконных колл-центров. Он также сообщил о намерении освободить фигуранта операции Сергея Кропиву и сообщил, что 8 сентября посетит заседание парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Ожидается, что во время встречи могут обсудить ситуацию вокруг ОГП и расследование по делу "Карфаген".

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