Зеленский отправится в Швейцарию: первые детали визита

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 января, начнет визит в Швейцарию. Глава государства встретится с главами обеих палат парламента, лидерами партий и президентом Швейцарии Виолой Амгерд.

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Рабочую поездку украинского лидера анонсировал Офис президента. Зеленский также намерен принять участие во Всемирном экономическом форуме и провести ряд двусторонних встреч.

Напомним, первые переговоры с новоизбранной президентом Швейцарии Виолой Амгерд Зеленский провел 12 января. Она заняла пост только 1 января 2024 года. Глава государства поздравил коллегу с началом президентского срока, а также поблагодарил за непреклонную поддержку ее страной территориальной целостности украинского государства. Также по результатам разговора украинский лидер отметил, что диалог Киева и Берна становится все более динамичным.

Уже на следующий день организаторы Всемирного экономического форума в Давосе анонсировали личное участие Зеленского в одном из мероприятий 16 января. Отмечалось, что украинский лидер выступит с речью на панели "Достижение безопасности и сотрудничества в фрагментированном мире".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 14 января участники Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) обсудили формулу мира для Украины. Представители более 80 стран говорили о мировом порядке и справедливости.

– Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что украинский мирный план является лишь "фундаментом" для предстоящих переговоров с Россией. Он убежден, что "мира не будет без слова России".

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