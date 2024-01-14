Глава МИД Швейцарии заявил в Давосе, что 'не будет мира без слова России'

В ходе стартовавшей14 января в швейцарском Давосе четвертой встречи по обсуждению украинской формулы мира министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что украинский мирный план является лишь "фундаментом" для предстоящих переговоров с Россией. Он убежден, что "мира не будет без слова России".

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Также Кассис отметил важность приобщения к усилиям по прекращению войны Китая и краю Глобального Юга. Такие заявления глава швейцарского внешнеполитического ведомства сделал во время пресс-конференции после завершения заседания, пишет Swiss Info.

По мнению Кассиса, война в Украине завершится переговорами с Россией, и предложенный Украиной мирный план является "фундаментом" для этих будущих переговоров.

"Так или иначе Россию придется включить... Мира не будет без слова России", – заявил дипломат.

В то же время он признал, что сейчас началу переговоров помешает военная ситуация. Так что очень важно, подчеркнул Кассис, проводить работу над мирным планом даже в условиях, когда диалог между Киевом и Москвой не может состояться.

"Каждый день, когда мы ждем, гибнут десятки мирных жителей. Мы не имеем права ждать. Мы должны быть готовы, когда позволят условия... Мир для украинского народа срочно необходим... Мы должны сделать все, чтобы положить конец этой войне" , – отметил глава МИД Швейцарии.

В то же время, как отмечает Reuters, Кассис акцентировал внимание на важности привлечения Китая к усилиям по прекращению войны России против Украины: на четвертой встрече советников по безопасности в Давосе китайская делегация не присутствовала.

"Китай играет значительную роль. Мы должны найти пути сотрудничества с Китаем в этом вопросе", – подчеркнул он.

В то же время Кассис убежден, что такие страны как Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика, которые присоединились к обсуждению украинской Формулы мира, могли бы сыграть важную роль в прекращении войны.

"Участие альянса БРИКС очень важно, потому что эти страны имеют отношения с Россией... Все это может создать это коллективное движение, чтобы привлечь страны, которые находятся вдали от конфликта, но могут сыграть определенную роль во влиянии на Китай и Россию", – сказал Кассис.

Reuters добавляет, что роль Глобального Юга в завершении российско-украинской войны в Давосе обсуждалась достаточно широко: ко Всемирному экономическому форуму планируют присоединиться ряд стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии. Они в большинстве своем оставались в стороне от вопроса агрессии РФ против Украины.

Напомним, в воскресенье, 14 января, в Давосе представители 80 стран мира обсудили формулу мира для Украины. Своих представителей в Давос делегировали 39 стран Европы, 18 стран Азии, 12 стран Африки, 6 – Южной Америки, 3 – Северной Америки, 2 – Океании. В Офисе президента Украины, в частности, высоко оценили тот факт, что страны регионов Глобального Юга начали более активно приобщаться к работе: в этом в Киеве увидели "понимание угроз конфликта для всего человечества" с их стороны.

В повестке дня на этот раз стояли заключительные пять из десяти пунктов Формулы: вывод российских войск, восстановление справедливости, экологическая безопасность, недопущение эскалации и повторения войны, подтверждение окончания войны.