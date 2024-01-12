'Диалог становится все более динамичным': Зеленский провел переговоры с президентом Швейцарии

Президент Владимир Зеленский впервые провел переговоры с лидером Швейцарии Виолой Амгерд, которая вступила в должность с 1 января. Он поздравил коллегу с началом президентского срока, а также поблагодарил за непреклонную поддержку ее страны территориальной целостности украинского государства.

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По его словам, диалог Киева и Берна становится все более динамичным. Разговор был в телефонном режиме, сообщила пресс-служба президента.

Виола Амгерд также является федеральным советником и руководителем Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарской Конфедерации.

"Поздравил собеседницу с началом президентского срока и пожелал плодотворной деятельности на этом ответственном посту" – отметил Зеленский.

Он поблагодарил Швейцарию за непреклонную поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины

Отдельно президент выразил благодарность швейцарской стороне за поддержку украинской Формулы мира и организацию очередной встречи в Давосе. В этом контексте Зеленский и Амгерд обсудили подготовку к мероприятию.

"В заключение скоординировали план двусторонних мер в ближайшем будущем", – добавила пресс-служба президента.

Напомним: именно в Швейцарии состоится очередная встреча советников по национальной безопасности глав государств, которые будут обсуждать украинскую Формулу мира. Они соберутся 14 января в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2023 года в правительстве Швейцарии приняли решение оказать Украине дополнительную экономическую помощь в зимний период, предоставив Киеву еще 11,8 млн швейцарских франков (около $13,6 млн). Так, общая сумма помощи Швейцарии Украине на зиму составляет более $30 млн.

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