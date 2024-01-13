В Давосе анонсировали личное участие Зеленского в форуме

Президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие в одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, 16 января. Украинский лидер выступит с речью на панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире".

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Соответствующий анонс сделали организаторы форума, пишет "Европейская правда". Также на панели выступят исполнительный директор Клаус Швааб и президент ВЭФ Бьорге Бренде.

Зеленский, вероятно, примет участие в открытии проекта фонда Пинчука Deciding Your Tomorrow, которое состоится вечером 16 января. На нем будут присутствовать топ-чиновники, в частности, президент Польши Анджей Дуда.

Напомним, что 14 января на полях ВЭФ в Давосе встретятся советники по национальной безопасности глав государств, которые будут обсуждать украинскую Формулу мира. Конференция будет проходить под сопредседательством министра иностранных дел страны Игнацио Кассиса и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, в ней примут участие более 80 делегаций. Приглашали к участию представителей около 120 стран и организаций.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 12 января Зеленский раскрыл детали относительно подписанного с Великобританией исторического соглашения о безопасности, которое будет действовать до вступления нашего государства в НАТО. Он подчеркнул, что это первое двустороннее соглашение, реализующее базовую договоренность "Большой семерки" относительно нашей защиты и роста в сфере безопасности.

– Также накануне Зеленский и Сунак посетили в больнице раненых военных. Они проходят лечение в одном из медицинских учреждений в Киеве.

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