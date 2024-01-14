'Говорим о мировом порядке': в Давосе представители 80 стран мира обсудили формулу мира для Украины

Участники Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) обсудили формулу мира для Украины. Представители более 80 стран говорили о мировом порядке и справедливости.

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Примечательно, что это уже четвертая встреча советников по нацбезопасности по украинской Формуле мира, которая собрала почти на 20 стран больше, чем предыдущее мероприятие. Об этом в Telegram заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, своих представителей в Давос делегировали 39 стран Европы, 18 стран Азии, 12 стран Африки, 6 – Южной Америки, 3 – Северной Америки, 2 – Океании. Ермак подчеркнул, что постоянный рост числа стран, приобщающихся к работе над общим планом действий, основанном на украинской Формуле мира, является хорошим знаком. При этом глава ОП отметил, что страны регионов Глобального Юга начали активнее включатся в работу, что свидетельствует о понимании угрозы конфликта для всего человечества.

"Сегодня в Давосе мы говорим о мировом порядке и справедливости. Я благодарен за прием этого мероприятия Швейцарии, которая недавно присоединилась к консультациям на уровне советников, но сразу включилась в работу. Во время открытия встречи советников я рассказал о последствиях недавних массированных ракетных обстрелов россией украинских городов, о жертвах атак среди мирных граждан и разрушении гражданской инфраструктуры", – заявил Ермак.

Также Ермак отметил, что прекращение огня не станет концом российской агрессии в Украине, а лишь даст Москве паузу для накопления новых сил. Поэтому, подчеркнул глава ОП, Украина обязана выиграть, чтобы жить дальше.

Кроме того, он напомнил, что за два года полномасштабной войны украинские военные вернули более 50% оккупированных территорий. Более того, имея скромные морские силы, Украина уничтожила часть потенциала Черноморского флота РФ и обезопасила Черное море.

"Если не восстановить международное право и территориальную целостность Украины, то любой агрессор где-нибудь в мире сможет завтра отхватить кусок любой страны и провести там фейковые выборы. Мир, к которому стремится Украина должна гарантировать ей выживание, целостность, суверенитет и возможность развития", – отметил Ермак.

По словам Ермака, четвертая встреча советников по вопросам нацбезопасности в Давосе является логическим продолжением третьей встречи на Мальте, где были рассмотрены первые пять пунктов украинской Формулы мира. Тогда обсуждали вопросы ядерной безопасности, продовольственной и энергетической безопасности, освобождения заключенных и депортированных, в частности детей, а также восстановление территориальной целостности и суверенитет Украины.

В Давосе политики намерены проработать остальные пять вопросов, среди которых вывод российских войск, восстановление справедливости, экологическая безопасность, недопущение эскалации и повторения войны, а также подтверждение окончания войны.

Напомним президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие в одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе 16 января. Глава государства выступит с речью на панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после подписания договора безопасности с Великобританией уже готовится подписание подобных документов с другими странами. Речь идет о около 30 государствах, среди которых, в частности, члены G7.

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