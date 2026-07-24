Зеленский нашел новую работу для Умерова: чем он будет заниматься

Президент Украины обозначил новые направления работы для Рустема Умерова. Его деятельность будет сосредоточена на международном взаимодействии и развитии оборонных программ.

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Соответствующие решения готовятся к оформлению в виде указов в ближайшее время. Об этом глава государства сообщил в своём Telegram-канале.

Новые функции Умерова

Рустем Умеров будет отвечать за коммуникацию с международными партнерами, участие в переговорах и продвижение сотрудничества в сфере безопасности. Отдельным направлением станет развитие взаимоотношений между разведывательными сообществами Украины и стран-партнеров.

Также он будет координировать реализацию ключевых оборонных инициатив, в частности программ Drone Deals и украинской антибаллистической программы "Фрейя".

Обновление работы СНБО и роль Клименко

Также определены новые параметры деятельности Совета национальной безопасности и обороны и подходы к его реформированию. Планируется усилить координацию между оборонными и силовыми структурами.

В работе СНБО будет усилен компонент внутренней безопасности, в частности для повышения устойчивости государства.

Кроме того, с учетом опыта Игоря Клименко в системе МВД, в рамках СНБО укрепят направление противодействия внутренним угрозам. Речь идет о борьбе с киберугрозами со стороны России и деятельностью преступных сетей.

"Поручил подготовить указы к подписанию на следующей неделе после запланированных встреч в Соединенных Штатах", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе Министерства внутренних дел Игорю Клименко занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении в настоящее время находится в стадии подготовки.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Игорь Клименко подвел итоги своей деятельности на посту министра внутренних дел Украины за более чем три года. За это время, подчеркнул он, команде МВД пришлось работать в условиях полномасштабной войны и преодолевать беспрецедентные вызовы.

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