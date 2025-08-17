Зеленский осознает перспективу новой ловушки в Белом доме – Sky News

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа должен встретиться с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме после саммита лидера США с российским диктатором. Накануне встречи Зеленский осознает, что рискует снова попасть в ловушку в Овальном кабинете.

Тем не менее украинский президент должен провести переговоры, чтобы не быть представленным как препятствие на пути к урегулированию войны. Об этом сообщает Sky News.

Оптимизм сменился на тревогу

Первоначально в Киеве царил сдержанный оптимизм после встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку, как выяснилось, сделка между Вашингтоном и Кремлем не была заключена без участия Украины, как того опасались. Однако этот сдержанный позитив быстро улетучился с публикацией заявления Трампа на следующее утро после саммита на Аляске.

В Украине и Европе по результатам саммита США – Россия уверены, что Россия пока не намерена прекращать войну и будет использовать свое военное преимущество на поле боя, чтобы оказать давление на Украину в ходе затяжных переговоров.

Трамп на стороне России

Спустя несколько дней после саммита на Аляске многие убеждены, что Трамп доверяет позиции России. В телефонном разговоре с Зеленским американский президент изложил предложение Путина о том, что Украина должна отказаться от еще большей территории в обмен на прекращение войны.

Аналитики отмечают, что Путина встречали как короля на американской военной базе на Аляске. Поэтому, исходя из того, что в орбите Трампа остается "борьба личностей", позиция Зеленского накануне переговоров в Вашингтоне может усложниться.

Что предшествовало

После саммита на Аляске 15 августа президент США Трамп позвонил Зеленскому. К разговору присоединились лидеры стран-членов НАТО. Во время разговора, как отмечали неназванные источники, Трамп признался, что Путин отказался от прекращения огня, заявив, что хочет сразу обсуждать "всеобъемлющее мирное соглашение".

К слову, 17 августа в сети появился перечень требований, которые российский диктатор Владимир Путин выдвигает для окончания войны против Украины. Фактически главарь Кремля не отказался ни от каких своих условий, которые ранее неоднократно озвучивались представителями страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, на переговорах на Аляске президент США Дональд Трамп "не проиграл", но кремлевский диктатор Владимир Путин – "явно победил". Главе Белого дома фактически удалось лишь договориться о следующих встречах, отметил бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

