Reuters опубликовал условия "мира", которые через Трампа Украине предложил Путин

В сети появился перечень требований, которые российский диктатор Владимир Путин выдвигает для окончания войны против Украины. Фактически главарь Кремля не отказался ни от каких своих условий, которые ранее неоднократно озвучивались представителями страны-агрессора.

Речь идет, в частности о территориальных уступках, запрете НАТО и государственном статусе русского языка. Об этом сообщает издание Reuters.

Основные требования Путина

Источники, осведомленные о позиции Москвы, заявили, что страна-агрессор готова отказаться от небольших территорий оккупированной Украины. При этом захватчики требуют, чтобы Киев уступил участки своих восточных территорий, которые россияне не смогли захватить.

В соответствии с мирными предложениями, которые обсуждались Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске, россияне требуют, чтобы Украина польностью вывела войска из Донецкой и Луганской областей. При этом Путин настаивает, что до достижения всеобъемлющего соглашения прекращения огня и обстрелов Украины точно не будет.

Важно отметить, что оба источника Reuters, пожелавшие остаться анонимными для обсуждения деликатных вопросов, заявили, что их знания о предложениях Путина в основном основаны на обсуждениях между лидерами Европы, США и Украины, и отметили, что эта информация не является полной.

Все кремлеские хотелки

– прекращения огня до достижения всеобъемлющего соглашения точно не будет;

– Киев полностью выведет войска из Донецкой и Луганской областей;

– Россия заморозит линии фронта в Херсонской и Запорожской областях;

– возврат под контроль Украины участков в Сумской и Харьковской областях;

– формальное признание суверенитета РФ над Крымом;

– отмена по крайней мере части санкций против России;

– Украине будет запрещено вступать в НАТО;

– Путин открыт для получения Украиной определенных гарантий безопасности;

– официальный статус русского языка в некоторых частях Украины или по всей Украине, а также право русской православной церкви свободно действовать.

Что предшествовало

После саммита на Аляске президент Трамп позвонил Зеленскому. К разговору присоединились лидеры стран-членов НАТО. Во время разговора, как отмечали неназванные источники, Трамп признался, что Путин отказался от прекращения огня, заявив, что хочет сразу обсуждать "всеобъемлющее мирное соглашение".

После этого европейские лидеры сделали совместное заявление по итогам саммита на Аляске, в котором засвидетельствовали готовность продолжать поддержку Украины, усиливать давление на Москву и очертили принципиальные для Киева и европейских столиц параметры будущего потенциального мирного соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, на переговорах на Аляске президент США Дональд Трамп "не проиграл", но кремлевский диктатор Владимир Путин – "явно победил". Главе Белого дома фактически удалось лишь договориться о следующих встречах, отметил бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, немецкие СМИ раскритиковали Трампа после саммита на Аляске. Самые авторитетные издания Германии увидели во встрече президента США с Путиным поражение первого и триумф последнего – и все это на фоне полной безрезультативности переговоров.

