'Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл': экс-советник по нацбезопасности Болтон подвел итоги саммита на Аляске

На переговорах в Аляске президент США Дональд Трамп "не проиграл", но кремлевский диктатор Владимир Путин – "явно победил". Главе Белого дома фактически удалось лишь договориться о следующих встречах.

Такое мнение высказал бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Оценивая результаты саммита в Анкоридже, политик заявил CNN, что глава РФ получил от разговора гораздо больше, чем президент Соединенных Штатов.

"Думаю, Трамп не проиграл, но Путин явно победил. Трамп вышел оттуда ни с чем, кроме "новых встреч". Путин, по моему мнению, прошел долгий путь к восстановлению отношений, что, как я думаю, давно является его ключевой целью. Он избежал [новых] санкций, ему не надо идти на прекращение огня, следующая встреча не назначена, [Владимиру] Зеленскому не сказали ничего из этого до этой пресс-конференции", – прокомментировал ситуацию Болтон.

Он признал, что саммит был более полезным для Москвы, чем для Вашингтона: "Это еще далеко не конец, но я бы сказал, что Путин добился большей части того, что хотел, а Трамп добился очень мало".

"Скажу еще одну вещь: я видел, что Трамп выглядел очень уставшим там. Я имею в виду очень уставшим. Не разочарованным – уставшим", – заметил экс-советник республиканца.

Как прошли переговоры на Аляске 15 августа

Дональд Трамп оценил саммит на "10 из 10": по словам главы Белого дома, речь идет о "значительном прогрессе". В то же время президент США был вынужден признать, что пока соглашение не достигнуто".

Позже республиканец сказал, что между Вашингтоном и Москвой осталось нерешенным "ключевое разногласие". Он отказался уточнять, какое именно.

От идеи заключения договоренностей о прекращения огня Трамп отказался. По его словам, "лучшим способом закончить эту ужасную войну является мирное соглашение, которое положит конец войне, а не просто соглашения о прекращении огня, которое часто не соблюдается".

Трамп анонсировал, что уже в понедельник к нему приедет президент Украины Владимир Зеленский. В будущем ожидается проведение трехстороннего саммита с участием лидеров Украины, США и Российской Федерации.

