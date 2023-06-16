Зеленский объяснил, зачем РФ хочет взорвать ЗАЭС, и призвал партнеров ускорить военную помощь. Видео

Глава государства Владимир Зеленский выразил острую обеспокоенность ситуацией на Запорожской атомной электростанции, которая уже больше года находится под контролем России. На фоне уничтожения оккупантами дамбы на Каховской ГЭС президент видит угрозу аналогичного теракта и на ЗАЭС, потому что Москва стремится в очередной раз дестабилизировать ситуацию в Украине.

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Об этом политик заявил в интервью западному изданию NBC News. Вопреки повсеместным лозунгам пропаганды про якобы спасение украинцев, Кремль меньше всего заинтересован в безопасности жителей наших территорий.

"Потому что, как и с дамбой на Херсонщине, они не заинтересованы в ситуации безопасности в Украине. Им постоянно нужна дестабилизация здесь, и они хотят, чтобы мир давил на нас, на официальный Киев, чтобы остановить этот конфликт", – подчеркнул украинский гарант.

На этом фоне Зеленский обратился к международным партнерам об усилении поставок военной помощи нашей армии. Президент убежден, что только победа и полное изгнание захватчиков с украинских территорий могут предотвратить новые теракты и преступления России.

"Если нам массово передадут военное оборудование, сейчас находящееся на балансе у наших партнеров, мы скорее победим. Небольшие партии вооружения с Запада только способствуют затягиванию военных действий", – пояснил свою позицию он.

Напомним, что гендиректор МАГАТЭ Гросси 13 июня прибыл в Украину. Он встретился с президентом Зеленским, чтобы обсудить предотвращение вероятного ядерного инцидента, проистекающего из захвата Запорожской АЭС.

"Спасибо за ваше присутствие в Украине. За то, что быстро реагируете на вызовы", – обратился украинский гарант к главе Международного агентства.

Затем Гросси лично отправился на территорию атомной электростанции на Запорожье. По итогам уже третьего визита на ЗАЭС он заявил, что ситуация на блоках после подрыва Каховской ГЭС серьезная, но уровень воды для охлаждения достаточный.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне Россия запустила дезинформационно-манипулятивную кампанию, целью которой является запугивание украинцев. В пропагандистских Telegram-каналах начали распространять видео с намеком на вероятный теракт на Запорожской АЭС в будущем.

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