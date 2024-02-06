Зеленский обсудил с главой МИД Португалии восстановление Житомирской области. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с португальской делегацией, возглавляемой министром иностранных дел Португалии Жуау Гомешем Кравиньо. В состав делегации также вошел министр образования Португалии Жуау Кошта.

На встрече обсуждались пути углубления сотрудничества между Украиной и Португалией в разных областях, в частности, в восстановлении нашего государства. Об этом сообщил Офис президента.

Глава государства выразил искренние благодарности Португалии за твердую поддержку и безпереднюю солидарность украинскому народу. В частности, он высоко оценил действенную поддержку Португалии в противостоянии российской агрессии, а также поблагодарил за предоставление убежища и поддержку украинских вынужденных переселенцев.

Зеленский высоко оценил готовность Португалии присоединиться к восстановлению образовательных учреждений Житомирской области и результаты Форума по восстановлению области, который состоялся 5 февраля в Житомире с участием министра иностранных дел и министра образования Португальской Республики.

"Знаю, что вчера у вас был активный день в Житомире и приняли участие в Форуме по восстановлению Житомирщины. Рассчитываю, что практическая реализация соответствующих проектов начнется в ближайшее время", – сказал он.

На встрече отмечена важность оборонного сотрудничества между Украиной и Португалией, особенно в контексте ситуации на фронте.

Обсуждалось также дальнейшее взаимодействие в рамках присоединения этой страны к авиационной коалиции. Кроме того, речь шла об участии Португалии в реализации конкретных мер, предусмотренных Украинской формулой мира, а также подготовки к предстоящему Глобальному саммиту мира.

"Благодарю поддержку Украинской формулы мира, все пункты которой для нас очень важны. Сейчас идет подготовка первого саммита на уровне лидеров, и я надеюсь на участие Португалии", – отметил президент.

Кроме того, отмечая весомый личный вклад Жуау Гомеша Кравиньо в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Зеленский вручил министру иностранных дел Португалии орден Ярослава Мудрого ІІІ степени.

Напомним, министр иностранных дел Португалии Жоао Гомеш Кравиньо в понедельник, 5 февраля, прибыл с визитом в Украину. Вместе с ним в Киев приехал и министр образования Жоао Кошта.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что война между Россией и Украиной не только европейская, но и глобальная проблема. Этот военный конфликт, инициированный РФ, оказывает влияние на все страны и жителей планеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Португалии Жоао Гомеш Кравинью сообщил, что его страна готова принять участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16. Также в Лиссабоне пообещали Украине запчасти для этих боевых самолетов при поступлении такого запроса.

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