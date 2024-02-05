Два министра Португалии прибыли с визитом в Украину. Фото и видео

Министр иностранных дел Португалии Жоао Гомеш Кравиньо в понедельник, 5 февраля, прибыл с визитом в Украину. Вместе с ним в Киев приехал и министр образования Жоао Кошта.

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Таким образом они в очередной раз выразили поддержку нашему государству. Об этом Жоао Гомеш Кравиньо сообщил в своем аккаунте в соцсети Х, ранее известной как Twitter.

"Приятно снова оказаться в Киеве, на этот раз вместе с моим коллегой, министром образования Жоао Коштой, чтобы подтвердить нашу поддержку восстановления Украины", – отметил он.

Министры приехали в украинскую столицу поездом. Их визит продлится два дня. В повестке дня – война и восстановление Украины.

Напомним, президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что война между Россией и Украиной не только европейская, но и глобальная проблема. Этот военный конфликт, инициированный РФ, оказывает влияние на все страны и жителей планеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Португалии Жоао Гомеш Кравинью сообщил, что его страна готова принять участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16. Также в Лиссабоне пообещали Украине запчасти для этих боевых самолетов при поступлении такого запроса.

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