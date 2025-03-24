Зеленский назначил главу Киевской ОГА: указ президента

Временный исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Николай Калашник официально возглавил КОГА. Соответствующий указ 24 марта подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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Документ опубликован на сайте ОП. "Назначить Калашника Николая Владимировича главой Киевской областной государственной администрации", – говорится в указе №176/2025.

Напомним, что в.и.о. главы Киевской ОГА чиновник работает с 1 января 2025 года.

Он родился 22 мая 1990 года в Киеве, образование получил в столице (имеет звание кандидата экономических наук).

Общий стаж работы Калашника – более 12 лет, из них стаж государственной службы – 11 лет:

– с 2011 по 2012-й работал таможенным брокером в ООО "ВЕНТ-СЕРВИС";

– в том же году устроился в коммунальное предприятие "Дирекция по управлению и обслуживанию нежилого фонда Дарницкого района г. Киева";

– в 2013-м перешел на работу в администрацию Дарницкого района столицы, где работал:

главным специалистом в отделе по имуществу коммунальной собственности;

главным специалистом;

начальником отдела по имуществу коммунальной собственности и приватизации государственного жилищного фонда;

управляющим аппарата администрации.

– с 2020-го занимает должность первого заместителя председателя Дарницкой районной в городе Киеве госадминистрации;

– с 2022 по 13 декабря 2024 года был и.о. председателя Дарницкой райадминистрации;

– 13 декабря того же года назначен первым заместителем председателя Киевской ОГА;

– 1 января 2025-го стал в.и.о. главы Киевской облгосадминистрации.

На странице в Facebook в понедельник Калашник назвал свою новую должность большой честью и одновременно значительной ответственностью.

"Киевщина нуждается не только в восстановлении, но и в новом этапе развития. Понимаю, какие важные задачи стоят на повестке дня. В своей работе в первую очередь буду сосредотачиваться на обеспечении обороноспособности региона и поддержке Вооруженных сил Украины", – заверил он.

Другими приоритетами Калашник назвал экономическое развитие, поддержку социальной сферы, создание комфортных условий для жителей, восстановление разрушенной инфраструктуры и привлечение инвестиций.

Как ранее писал OBOZ.UA, 5 марта первый заместитель председателя Самборской районной государственной администрации Павел Грабский был назначен председателем Львовской РГА. Правительство согласовало его кандидатуру за семь месяцев до официального указа президента.

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