'Нужно давление на Россию': Зеленский – о новом Рамштайне, заседании Ставки, производстве дронов и ракет. Видео

Во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего 28 марта одним из главных вопросов рассматривалось производство оружия и военной техники в Украине. В частности, обсуждалось производство беспилотников и ракет.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении к стране с итогами дня. Глава государства отметил, что одна из главных задач правительства – "четкое увеличение поставок в армию, а также максимум технологических преимуществ наших украинских дронов".

"Провел Ставку. Очень подробное обсуждение развития дронов в Украине: контракты, финансы, технические вопросы, производство. Также заслушал результаты сбивания "шахедов" дронами-перехватчиками – я хочу поблагодарить всех, кто развивает это направление. Работаем над увеличением производства реактивных дронов, а также дронов на оптоволокне. Это очень важно именно сейчас, одна из ключевых вещей, и нужны достаточные поставки в армию", – рассказал украинский лидер.

Также на Ставке говорили о ракетной программе и, в частности, "максимальном ускорении производства" ракет.

"Работаем над тем, чтобы в Украине были построены свои производства зенитных ракетных комплексов, всех необходимых систем противовоздушной обороны", – сказал президент.

По его словам, в такое производство будут привлекаться иностранные производители. Это и раньше, и во время последних встреч в Европе обсуждалось с другими партнерами.

"Мы говорили о локализации производств в Украине, локализации некоторых систем ПВО, локализации ракет к ним – обязательно нужно прийти к этому", – отметил глава государства.

Отдельно министр обороны Украины Рустем Умеров на Ставке докладывал о новых пакетах военной поддержки от партнеров.

"Есть хорошие новые договоренности. Есть также понимание, что уже в апреле должна состояться и новая встреча в формате Рамштайн – Германия и Британия возглавляют формат именно сейчас. Мы работаем над содержательным наполнением", – рассказал украинский лидер на этот счет.

По поводу последних обстрелов страной-агрессором – Владимир Зеленский поручил Умерову представить в США все факты повреждений нашей энергетической инфраструктуры.

"Только за минувшие сутки был целенаправленный российский удар дронами по газовой инфраструктуре в Полтавской области. Также был удар артиллерии по Херсону, повредившему инфраструктуру обеспечения города электричеством. Вчера же в результате одного из российских ударов по городу было повреждение инфраструктуры теплоснабжения", – напомнил президент.

Можно заключить, что "Россия будет срывать дипломатию и будет это делать и дальше", потому что "единственной тактикой Москвы остается затягивание войны", отметил глава государства.

"Путин на словах что-то говорит такое, будто он соглашается с американской стороной, но по факту российская армия просто продолжает давить всеми боевыми средствами. Соответственно, нужно давление на Россию, чтобы дипломатия заработала. Украина еще 11 марта приняла американское предложение по безусловному прекращению огня, и с тех пор вся ответственность за торможение дипломатии – в России", – объяснил Владимир Зеленский.

Также президент рассказал о согласовании "нескольких кадровых решений", касающихся авиационной составляющей сил обороны.

"У министра обороны будет специализированный заместитель именно по вопросам боевой авиации – это Александр Козенко. Он долгое время занимался адаптацией F-16 и Mirage в Украине. Генерал-майор Алексей Марченко будет служить теперь заместителем начальника Генерального штаба Украины именно на этом авиационном направлении. Бригадный генерал Сергей Голубцов будет заместителем командующего Воздушными силами. Полковник Александр Дьяков будет командующим авиацией, заместителем командующего Воздушными силами. Определены четкие сроки, когда новая управленческая структура должна дать больше результатов и мотивации всему авиационному компоненту сил обороны", – отметил Верховный главнокомандующий.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате саммита "коалиции желающих", который состоялся 27 марта в Париже, достигнуты договоренности о новых пакетах помощи Украине, инвестициях в производство ракет и лицензии на ракеты в ПВО. Также удалось добиться расширения доступа к разведданным и доступа к складам с боеприпасами.

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