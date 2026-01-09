Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего: кого затронули изменения

Президент Украины Владимир Зеленский 9 января 2026 года подписал указ об обновлении состава Ставки верховного главнокомандующего. Решение касается персональных изменений в руководящем органе, координирующем оборону государства, и вступило в силу в день обнародования.

Документ опубликован на официальном сайте президента Украины. Речь идет об указе №39/2026 Об изменениях в составе Ставки Верховного Главнокомандующего, принятый в соответствии со статьей 8 Закона Украины Об обороне Украины. В тексте указано, что изменения внесены на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ставка верховного главнокомандующего является ключевым координационным органом в сфере обороны во время военного положения. Именно здесь принимаются стратегические решения относительно действий Вооруженных сил и других составляющих сектора безопасности. И поэтому любые кадровые корректировки обычно привлекают внимание. В данном случае изменения коснулись как включения новых лиц, так и выведения одного из членов.

Кто вошел и выбыл

Указом утвержден новый персональный состав Ставки. В него вошли Сергей Боев, заместитель министра обороны Украины, Кирилл Буданов, руководитель Офиса президента Украины, а также Олег Иващенко, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В то же время из состава Ставки выведен С. Дейнека. В документе отдельно отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Что предшествовало

В конце декабря Владимир Зеленский заявил, что уже определился с кандидатурой нового руководителя Офиса президента. Он также заговорил об изменениях в областных администрациях, уточнив, что соответствующие кадровые решения планируются в начале года.

"Что касается руководителя Офиса – я определился. Информация будет немного позже. Относительно руководителей областных администраций – да, изменения будут сразу в начале года".

Напомним, 28 ноября Андрей Ермак написал заявление об отставке. После этого президент Владимир Зеленский анонсировал "перезагрузку Офиса президента".

Как сообщал OBOZ.UA, в тот же день сотрудники НАБУ и САП провели обыски в рабочем кабинете и доме Ермака на Банковой. Сообщалось, что антикоррупционные органы готовят вероятное подозрение теперь бывшему руководителю ОП.

