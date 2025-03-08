Зеленский о переговорах в Саудовской Аравии: сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены так, как нужно

Военно-политическое руководство Украины готовится к переговорам с Соединенными Штатами по поводу установления мира в нашей стране. Переговоры состоятся в Саудовской Аравии, и они готовятся как украинской, так и американской командами.

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Об этом сообщил президент Украины во время обращения к стране по итогам 8 марта. Владимир Зеленский уточнил, что в украинскую группу добавлен еще один участник переговоров – для того, чтобы "украинские интересы были учтены, как нужно".

"Постоянно в контакте с американской командой. Мы готовим встречу в Саудовской Аравии. Уверен, что встреча будет результативной: мы в Украине на это настроены. Очень", – отметил украинский лидер.

Зеленский также назвал состав украинской делегации. Это дипломатические и военные представители, в частности, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, и еще несколько представителей дипломатического корпуса Украины.

"В группе заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса – боевой командир, очень хорошо знающий фронт, знающий ситуацию в бригадах. Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены – учтены так, как нужно", – объяснил президент.

Напомним, что Владимир Зеленский еще в ноябре 2024 года назначил Павла Палису заместителем руководителя Офиса президента.

Павел Сергеевич Палиса, позывной "Хантер", кадровый военнослужащий, полковник, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, имеет также Крест боевых заслуг.

Павел родился в семье военнослужащего и учился в Львовском институте сухопутных войск, затем в командно-штабном институте Нацуниверситета обороны Украины, а еще позже – в Командно-штабном колледже армии США. Он прекратил обучение в последнем, чтобы присоединиться к обороне Украины в 2022 году.

"Хантер" начинал как командир 5-го отдельного штурмового полка, а в 2023 году уже был командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Непосредственно участвовал в боях, в том числе за Бахмут.

Брат Павла Дмитрий Палиса "Рубин" является одним из самых молодых комбатов ВСУ – командир четвертого отряда специального назначения 71-й отдельной егерской бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, переговоры Украины и США состоятся во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии в городе Джидда на Красном море.

В МИД Украины отмечали, что на переговорах планируется обсудить украинско-американские двусторонние отношения, стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие. Но в центре разговора –путь к миру.

Зеленский отдельно сообщал, что в понедельник отправится в Саудовскую Аравию – сначала для встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, а затем и на переговоры с официальными лицами США, которые также состоятся на следующей неделе.

Ранее стало известно, что на переговорах с США американскую сторону будут представлять госсек Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

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