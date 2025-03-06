Представители США и Украины встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе – СМИ

Представители администрации Дональда Трампа встретятся с украинской делегацией в Саудовской Аравии на следующей неделе. В делегации от Киева, в частности, будет глава офиса президента Андрей Ермак.

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Об этом сообщила ведущая и корреспондентка Fox News в Белом доме Джеки Гайнрих в соцсети Х. Она также назвала участников этой встречи.

По данным журналистки, в Эр-Рияд отправятся глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

"Во вторник Рубио, Виткофф, Волц направляются в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, в том числе с Ермаком", – написала Гайнрих.

По словам Стива Виткоффа, которого цитируют западные СМИ, на повестке встречи США и Украины стоит 6-месячное перемирие в войне с Россией. Также будут обсуждаться основы соглашения по урегулированию конфликта.

По словам Виткоффа, пока еще точно неизвестно место встречи.

"Сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы скоординировать встречу с украинцами в Эр-Рияде или даже, возможно, в Джидде", – заявил спецпредставитель Трампа.

Он добавил, что Вашингтон пытается согласовать рамки мирного соглашения и первоначального прекращения огня.

Следует отметить, что встреча представителей США и Украины состоится на фоне ухудшения украинско-американских отношений после спора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. После этого США приостановили военную помощь и предоставление разведданных Украине.

Напомним, 5 марта в Белом доме подтвердили, что поставки военной помощи Украине и обмен разведданными приостановлены.

Институт изучения войны считает, что пауза в обмене разведывательной информацией повредит способности Украины защищаться от российских обстрелов и наносить дальние удары по военным объектам в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

Спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа не предусматривает победу в российско-украинской войне какой-либо из сторон. Глава Соединенных Штатов хочет "мира для всех".

Ранее Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп применяет и к России, и к Украине так называемый метод "кнута и пряника". Также он заявил, что президент США выступает за перезагрузку отношений Штатов с РФ ради завершения войны в Украине. По мнению Келлога, продолжение попыток изолировать и не общаться с Россией "не является жизнеспособной стратегией".

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