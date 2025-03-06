'Украина будет работать конструктивно': Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию, где будут представители США

На понедельник, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский запланировал визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. После этого команда президента останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами.

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Поездку анонсировал глава Украинского государства. Он написал соответствующий пост в Telegram вечером в четверг, 6 марта.

Зеленский заверил, что наша страна стремиться к "надежному миру".

"Как мы и говорили президенту [Дональду] Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", – подчеркнул он.

Ранее спецпредставитель американского лидера по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф говорил, что переговоры между Украиной и США состоятся в Саудовской Аравии – в Эр-Рияде или Джидде. Обсуждаться будут условия мирного соглашения и возможного прекращения огня.

Согласно информации корреспондентки прореспубликанского телеканала Fox News в Белом доме Джеки Хайнрич, американские чиновники встретятся с украинской стороной 11 марта.

Журналистка заявила, что участвовать в этих переговорах будут:

– госсекретарь США Марко Рубио;

– советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц;

– спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф;

– глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Известно, что 5 марта Уолтц и Ермак созванивались по телефону и обсуждали место и дату следующего раунда переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации Дональда Трампа также подтвердили, что команды Украины и Соединенных Штатов ведут переговоры по заключению соглашения о полезных ископаемых.

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