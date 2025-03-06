"Украина будет работать конструктивно": Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию, где будут представители США
На понедельник, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский запланировал визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. После этого команда президента останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами.
Поездку анонсировал глава Украинского государства. Он написал соответствующий пост в Telegram вечером в четверг, 6 марта.
Зеленский заверил, что наша страна стремиться к "надежному миру".
"Как мы и говорили президенту [Дональду] Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", – подчеркнул он.
Ранее спецпредставитель американского лидера по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф говорил, что переговоры между Украиной и США состоятся в Саудовской Аравии – в Эр-Рияде или Джидде. Обсуждаться будут условия мирного соглашения и возможного прекращения огня.
Согласно информации корреспондентки прореспубликанского телеканала Fox News в Белом доме Джеки Хайнрич, американские чиновники встретятся с украинской стороной 11 марта.
Журналистка заявила, что участвовать в этих переговорах будут:
– госсекретарь США Марко Рубио;
– советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц;
– спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф;
– глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Известно, что 5 марта Уолтц и Ермак созванивались по телефону и обсуждали место и дату следующего раунда переговоров.
Как сообщал OBOZ.UA, в администрации Дональда Трампа также подтвердили, что команды Украины и Соединенных Штатов ведут переговоры по заключению соглашения о полезных ископаемых.
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