Не в Эр-Рияде: стало известно, где пройдут переговоры между Украиной и США

Переговоры Украины и США пройдут во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии в городе Джидда на Красном море. Основной их темой станет путь к миру, стороны планируют обсудить двусторонние отношения и стратегическое партнерство.

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Как заявили в министерстве иностранных дел Саудовской Аравии в пятницу, 7 марта, королевство приветствует возможность провести у себя встречу между США и Украиной на следующей неделе. В ведомстве добавили, что страна продолжит делать все возможное, чтобы помочь положить конец войне между Украиной и РФ.

В кратком заявлении МИД Саудовской Аравии говорится, что американо-украинские переговоры пройдут в городе Джидда на Красном море.

"Министерство иностранных дел подтверждает, что королевство продолжает прилагать усилия по достижению стойкого мира и прекращению украинского кризиса", – говорится в нем.

В Министерстве иностранных дел Украины в свою очередь рассказали о повестке дня на предстоящих переговорах с США в Саудовской Аравии.

Как сообщил представитель МИД Георгий Тихий, на переговорах планируют обсудить украинско-американские двусторонние отношения, стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие. В центре разговора – путь к миру.

Относительно присутствия россиян на этой встрече у Киева нет информации.

"Нам ничего не известно о том, что там должны быть россияне. Мы такой информации не получали и исходим из того, что в Саудовской Аравии должны состояться двусторонние украинско-американские консультации, встреча, диалог. Нет никакой информации о том, что там планируют быть какие-то россияне", – сказал Тихий.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что ведет переговоры с Украиной о рамочном соглашении по прекращению трехлетней войны с Россией, а на следующей неделе запланирована встреча с украинцами в Саудовской Аравии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 6 марта, что в понедельник отправится в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом перед переговорами с официальными лицами США, которые состоятся позже на этой неделе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что в составе украинской делегации на переговорах с США присутствует Андрей Ермак. Американскую сторону будут представлять госсек Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

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