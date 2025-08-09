Зеленский о переговорах: не видим сдвигов в российской позиции

Несмотря на всплеск оптимизма в Вашингтоне Киев не увидел никаких сдвигов в позиции государства-агрессора России в вопросе завершения войны. Москва не хочет прекращать убийства, выдвигает ультиматумы и инвестирует в войну.

Поэтому Украина вместе с партнерами должна сконцентрироваться на шагах, направленных на приближение реального завершения войны, а не ее откладывание, а также на общую безопасность. Об этом президент Украины Владимир Зеленский говорил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен во время телефонных переговоров 9 августа.

Что известно о переговорах

Глава государства в своем канале в Telegram рассказал, что 9 августа провел телефонный разговор с главой датского правительства Метте Фредериксен.

В ходе разговора Зеленский поблагодарил ее и народ Дании за поддержку. Стороны также обсудили текущую дипломатическую ситуацию и коммуникацию с партнерами, которую ведут как Киев, так и Копенгаген.

"В эти дни активность дипломатии сверхвысокая. Впрочем, не видим сдвигов в российской позиции. Россияне так же не хотят прекращать убийства, так же инвестируют в войну и так же навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию с последствиями, которые не гарантируют ничего, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны. Все наши шаги должны быть такими, которые приближают к реальному завершению войны, а не к ее реконфигурации. И наши совместные с партнерами решения должны работать на общую безопасность", – отметил президент Украины.

Коснулись Зеленский и Метте Фредериксен усилия Украины на пути в Евросоюз и прогресс на этом пути как нашего государства, так и соседней Молдовы.

"Одинаково видим необходимость справедливого подхода и выполнения обязательств как для Украины, так и для Молдовы вместе", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в этот день Зеленский также согласовал позиции по окончанию войны со Стармером и Макроном: некоторые подробности разговоров глава государства озвучил публично.

Также Зеленский ответил на территориальные посягательства Путина на украинские регионы. Президент заверил, что украинцы не будут дарить врагу ни одного метра родной земли.

