Зеленский согласовал свою позицию по окончанию войны со Стармером и Макроном: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский 9 августа провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава государства заявил, что согласовал с главой британского правительства и французским президентом свою позицию по окончанию войны.

Также президент выразил благодарность Стармеру и Макрону за поддержку. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

Подробности переговоров

По словам Зеленского, он одинаково с британским премьером видит необходимость действительно устойчивого мира для Украины и опасность российского плана свести все к обсуждению невозможного.

Украинский президент отметил, что Киев ценит настрой Британии и других партнеров закончить войну. При этом все стороны продолжают работать ради конструктивной дипломатии.

"Нужны четкие шаги, максимум нашей с партнерами координации. Ценим настроенность Британии, Соединенных Штатов, всех партнеров закончить войну. Активно работаем ради конструктивной дипломатии и для того, чтобы решения могли сработать. Согласовали следующие контакты", – заявил президент.

Что предшествовало

Президент Владимир Зеленский заявил, что ответы на все территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины. Поэтому никто не намерен отдавать российским оккупантам украинские земли. Глава государства подчеркнул, что украинский народ заслуживает мира, но все партнеры должны понимать мир должен быть достойный и справедливый.

Напомним, президент США Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

