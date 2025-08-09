"Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут!" Зеленский ответил на территориальные замашки Путина

Президент Владимир Зеленский заявил, что ответы на все территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины. Поэтому никто не намерен отдавать российским оккупантам украинские земли.

Видео дня

Глава государства подчеркнул, что украинский народ заслуживает мира, но все партнеры должны понимать мир должен быть достойный и справедливый. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

Россия затягивает войну

Зеленский объяснил, что именно Россия начала войну и сейчас пытается ее затягивать, не слушая никаких дедлайнов о прекращении огня. Президент отметил, что враг не должен получить наград за содеянное.

"Ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут. Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Любые решения, которые против нас, любые решения без Украины – они одновременно и решения против мира", – сообщил Зеленский.

Глава государства отметил, что Украине нужен реальный живой мир, который люди будут уважать. Зеленский заявил, что Украина готова вместе с президентом США Дональдом Трампом и вместе со всеми партнерами работать ради реального, и главное, продолжительного мира – мира, который не развалится из-за желания Москвы.

"Я благодарю всех наших людей за то, что мы вместе. Украина есть. Спасибо всем нашим воинам за то, что мы сохранили независимость. Стойте крепко. Это наша земля, мы – это Украина. Слава Украине!", – подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на следующую пятницу, 15 августа. Она должна состояться на Аляске. Ожидаемая встреча состоится на фоне давления Трампа на Путина с целью заключения соглашения о прекращении огня с Украиной.

Это будет первая личная встреча Путина с американским лидером с тех пор, как бывший президент Джо Байден встречался со своим российским коллегой в Швейцарии в июне 2021 года, за восемь месяцев до начала полномасштабного вторжения России на Украину.

Напомним, президент США Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!