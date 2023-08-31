Зеленский о гибели Пригожина: ставит точку в переговорах с Путиным

Крушение самолета с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным ставит точку на переговорах с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Президент России ослабел, утратил уверенность, поэтому вынужден устранять конкурентов подобным образом.

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Об этом сказал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью португальскому телеканалу RTP. Он указал, что Путин привык все контролировать, учитывая, что Россия – целиком авторитарное государства.

"А тут он ведет себя просто как террорист. Мне кажется, эта история ставит точку в вопросе "договариваться с Путиным". Это самый мощный практический аргумент, подтверждающий слова Украины, которая говорит, что Путин не держит своего слова", – подчеркнул президент, напомнив, что весь мир был свидетелем договоренностей между Кремлем и владельцем "вагнеровцев".

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа над Тверской области сбили бизнес-джет, где среди пассажиров числился Евгений Пригожин. Всего в авиакатастрофе погибли 10 человек – 7 пассажиров и 3 члена экипажа.

Диктатор Путин отреагировал на катастрофу с главой "Вагнера" только на следующие сутки. Он назвал его талантливым бизнесменом, а также пообещал, что причины крушения лайнера будут расследованы объективно и до конца.

Затем новость, радостную для украинцев, прокомментировал и президент Зеленский. Лидер государства лишь вскользь упомянул о таком субъекте, как Пригожин, и с иронией заметил, что спецслужбы Украины к его гибели отношения не имеют.

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