'Трамп настроен действовать очень быстро': Уолтц похвастался прогрессом в переговорах после встречи с россиянами в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп намерен "очень быстро" продвигать процесс переговоров по прекращению войны и установлению мира в Украине. Он делает для этого шаги, способствующие процессу урегулирования.

Видео дня

Об этом во вторник, 18 февраля, заявил советник по вопросам нацбезопасности США Майк Уолтц. Он вместе с госсекретарем Марком Рубио дал интервью CNN и AP после встречи с российской стороной в Саудовской Аравии.

Волтц отметил, что эта встреча делегаций США и РФ состоялась всего через несколько дней после телефонного разговора Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Зеленским. При этом он отметил, что этот разговор стал "первым за многие годы" после изоляции страны-агрессора.

"Президент Трамп настроен действовать очень быстро. Как только у нас был телефонный разговор с главой государства, первый за многие годы, и вот мы – менее чем за неделю – встречаемся на высшем уровне правительства США и России", – отметил Волтц.

Он сказал, что команда Трампа постарается не только прекратить войну, но и разблокировать и стабилизировать отношения с РФ.

"Мы надеемся продолжать развивать этот темп, чтобы не только прекратить войну, но и разблокировать то, что могло бы стать очень продуктивным и стабилизирующим отношения в будущем", – сказал советник Трампа.

Майк Уолтц подчеркнул, что все шаги со стороны американского президента будут способствовать продвижению переговоров об окончании войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, советник по вопросам национальной безопасности США Майк Уолтц отметил важность окончательного прекращения войны в Украине. Он подчеркнул, что предстоящие переговоры обязательно будут включать дискуссии по территориям и гарантиям безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!