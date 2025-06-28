Президент Владимир Зеленский наградил президента Польши Анджея Дуду орденом Свободы. Награда выдана за "выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности".

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Об этом говорится в указе Зеленского № 439/2025 от 28 июня, который был опубликован на сайте Офиса президента. "За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Дуду Анджея – президента Республики Польша", – говорится в документе.

28 июня Анджей Дуда прибыл в Киев и принял участие в торжествах по случаю Дня Конституции Украины. Также польский лидер провел встречу с Зеленским.

Руководитель МИД Украины Андрей Сибига, который встретил высокого гостя на вокзале в Киеве, отметил, что президент Дуда стоял рядом с Украиной в самые тяжелые времена полномасштабной агрессии России, и выразил благодарность ему и всей Польше, которая проявила "настоящую солидарность с Украиной".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дуда наградил Кирилла Буданова Золотым Офицерским Крестом ордена "За заслуги перед Польшей". Это одна из высших государственных наград для иностранцев, которую выдают за выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества и взаимодействия.

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