'Нынешняя война – это война за свободу': Дуда наградил Буданова одной из высших госнаград для иностранцев. Фото

Президент Польши Анджей Дуда наградил начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова одной из высших государственных наград для иностранцев – Золотым Офицерским Крестом ордена "За заслуги перед Польшей". Соответствующей наградой отмечаются иностранные граждане, которые внесли выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества и взаимодействия, что связывает Польшу с другими государствами и народами.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины. Там отметили, что Кавалерским Крестом ордена "За заслуги перед Польшей" отмечен и заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Со своей стороны Кирилл Буданов поблагодарил польского лидера за доверие и подчеркнул, что только совместными усилиями возможно достойно противостоять стране-агрессору России в борьбе за мир.

"Искренне благодарен господину президенту Анджею Дуде за доверие и готовность отметить дружеские польско-украинские отношения! Нынешняя война – это война за свободу, наши принципы и ценности объединенной Европы. Только вместе мы сможем дать отпор российской орде и преодолеть эту извечную угрозу Польше и Украине. Наши народы всегда будут стоять единым валом в борьбе за мирное будущее без войны", – подчеркнул Кирилл Буданов.

Среди выдающихся деятелей, которые в свое время получили эту награду, – 40-й Президент США Рональд Рейган, Государственный секретарь США Генри Киссинджер, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Напомним, ранее Дуда отмечал, что Польша решительно осуждает российские воздушные удары по мирному населению Украины. Со своей стороны РФ, цинично заявляя о стремлении к миру, продолжает атаки на гражданские цели.

Как сообщал OBOZ.UA, Анджей Дуда заявлял, что оказывает давление на американского президента Дональда Трампа, с целью усиления санкций против России. Это необходимо, чтобы заставить Москву прекратить войну против Украины.

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