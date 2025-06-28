Дуда прибыл с визитом в Украину в День Конституции: запланированы переговоры с Зеленским. Фото и видео

Президент Польши Анджей Дуда 28 июня прибыл в Киев, политик примет участие в торжествах по случаю Дня Конституции Украины. В программе его визита – встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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О прибытии президента Польши сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Глава украинской дипломатии поблагодарил высокого гостя и весь польский народ за неизменную поддержку Украины, которая борется за собственное выживание с российским агрессором.

"Я имел удовольствие приветствовать настоящего друга Украины, Анджея Дуду, на Центральном вокзале Киева этим утром. Президент Дуда стоял рядом с Украиной в самые тяжелые времена полномасштабной агрессии России. Мы благодарны ему и всем полякам, которые проявили настоящую солидарность с Украиной. Наш гость будет праздновать с нами День Конституции Украины и встретится с президентом Владимиром Зеленским", – написал глава МИД Украины.

Напомним, в конце мая стало известно, что Дуда наградил начальника ГУР Кирилла Буданова одной из высших госнаград для иностранцев – Золотым Офицерским Крестом ордена "За заслуги перед Польшей". Этой наградой отмечаются иностранные граждане, которые сделали выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества и взаимодействия, связывающего Польшу с другими государствами и народами.

Президент Польши подчеркнул: война, которую ведет украинский народ с российскими захватчиками – это "война за свободу".

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