Зеленский: на фронте был сильный день, война справедливо возвращается на территорию России

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 30 июля, побывал в Ивано-Франковске, где посетил раненых военных в центре реабилитации и провел заседание Конгресса местных и региональных властей Украины. Тем временем на передовой выдался хороший и результативный для Сил обороны день.

Видео дня

Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении к украинцам, которое записал в Ивано-Франковске. Он выразил благодарность всем, кто сегодня стоит на защите Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

О ситуации на фронте

"Благодарю всех за этот день на фронте – хороший день, мощный. Бахмутское направление, другие очень горячие и болезненные направления на Донбассе: Авдеевка, Марьинка, также, конечно, южные направления", – отметил президент.

"Пятая штурмовая бригада, 80-я отдельная бригада ДШВ, 92-я и 110-я отдельные механизированные бригады – очень сильные. Морпехи 35-й и 36-й бригад, десантники славной "Семьдесят девятки", 47 55-й отдельной бригады. Молодцы, воины! А особенно отмечу сегодня спецподразделение "Артан" и 9-й департамент ГУР – спасибо вам", – акцентировал Зеленский.

О визите в реабилитационный центр

Глава государства рассказал, что в этот день имел честь посетить воинов, проходящих лечение после ранений.

"Поблагодарил их за защиту государства, за силу. И благодарю вас за шевроны, ребята! Поблагодарил наших врачей, медицинских сестричек – гордимся нашими медиками, всеми, кто спасает жизнь", – подчеркнул президент.

О заседании Конгресса местных и региональных властей

По словам Зеленского, на состоявшемся во Франковске заседании присутствовали громады, чиновники, представители сил обороны и безопасности, партнеры Украины, которые сотрудничают с Конгрессом. Был очень содержательный разговор, подчеркнул президент.

Сегодня 522-й день, как продолжается так называемая "специальная военная операция", которую российское руководство рассчитывало на неделю-две. Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, и это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", – убежден глава государства.

В то же время он предупредил, что зимой российские террористы еще могут бить по нашей энергетике, по критическим объектам.

"Сегодня мы обсудили с громадами текущее состояние подготовки всех возможных сценариев", – добавил лидер государства.

Участники заседания также обсудили вопросы срочного восстановления, в том числе энергетики, различных систем обеспечения жизни в громадах, сообщил Зеленский.

"Одесса, наши южные районы, Харьков, регионы Запада нашего государства, приграничные северные области. Очень важно, чтобы местные власти по всей стране именно сейчас – летом и в сентябре – были максимально активны во всем, что нужно сделать до холодных месяцев года", – призвал президент.

"Бюджетные вопросы – обсудили. С целевыми субвенциями из государственного бюджета – недостаточный объем, – чиновники с этим помогут. Многие другие вопросы общины способны закрыть за свой счет и работой с внебюджетными ресурсами", – отметил Зеленский.

"Люди видят, кто занимается брусчаткой вместо помощи воинам, кто тратится на ботофермы вместо дронов для фронта, кто укладывается в приближенные фирмы, а не в реконструкцию больниц и реабилитацию воинов. Приоритет номер один – это оборона, защита государства и людей. Уверен, все на местах это услышали. Укрытие и фортификация, помощь бригадам, помощь семьям героев, защита переселенцев – на все это есть ресурсы у местных властей", – сообщил Зеленский.

Напомним: 29 июля президент побывал под Бахмутом на Донетчине. Он поздравил мужественных бойцов с Днем сил специальных операций ВСУ и заслушал доклады командиров этого направления. Затем он побывал в командном пункте тактических групп ССО в Часовом Яру. Зеленский заслушал доклад командира об оперативной ситуации в зоне ответственности, выполнении особых задач и потребности подразделений в оружии, технике и оборудовании.

Командиры тактических групп ИПСО рассказали о своей деятельности с применением передовых информационных технологий, успешных информационно-психологических кампаниях и акциях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский получил в подарок шевроны украинских бойцов Сил специальных операций. Эта символика вдохновляет и отражает характер и дух украинских ССО;

– Зеленский вернулся из своей рабочей поездки в Донбасс и по дороге выпил кофе на заправке. К нему присоединились воины ВСУ, они фотографировались с президентом и подарили флаг с символикой сил специальных операций.